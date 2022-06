Diputados independientes aseguran que no se reelegirán para 2024

Los diputados de la bancada independiente Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, anunciaron la tarde de este martes 7 de junio que no se reelegirán para las elecciones de 2024.

A través de una carta, q divulgada en redes sociales, y que luego fue confirmada en conferencia de prensa, Vásquez y Silva aseguraron que no postularían para las próximas elecciones, siguiendo el compromiso que hicieron en 2019 de no reelegirse.

En la misiva firmada por ambos diputados detallaron una serie de promesas que a su criterio han cumplido hasta ahora como no nombrar familiares, no cobrar si no asisten a la Asamblea, luchar contra la corrupción, no inscribirse en partidos políticos, entre otros.

"Nosotros vamos a hacer el trabajo para el que fuimos electos a hacer hasta el 30 de junio de 2024, si Dios nos da vida y lo vamos a hacer con más fuerza, con más ímpetu y con la experiencia que hemos adquirido”, manifestó Vásquez al asegurar que continuarán trabajando por Panamá apoyando a los jóvenes de la Coalición Vamos.

Igualmente, Silva dijo que no buscará la reelección como diputado aunque no descartó postularse para otros cargos en un futuro.