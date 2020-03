Director de ACODECO confirma primeras sanciones a comercios

El director Jorge Quintero, de la Autoridad de Prooteccion al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), prefirió omitir el nombre del primer agente económico sancionado por infringir el Decreto Ejecutivo N° 114 donde se establece el margen de comercialización de los productos de limpieza y consumo de primera necesidad a nivel nacional.



Quintero salió en defensa de las cadenas de supermercados, que a su juicio no han especulado con los precios de alimentos. Reconoce que hubo un desabastecimiento inicial pero que no fue responsabilidad de los agentes económicos.



Sobre el incremento de precios en restaurantes y servicios a domicilio, dijo que en parte ha sido consecuencia del momento particular que se vive, sin embargo, hacen los esfuerzos para hacer cumplir las medidas, en beneficio de consumidores.



Agregó el director de Acodeco que mantienen personal en operativos por todo el país, y anunció que evalúan tomar acciones contra pequeños comercios que han incrementado sus precios en medio de la crisis por Covid-19.

Detalles del informe con Sergio Rivera