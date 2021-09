Director de la CSS ratifica respaldo a las autoridades para acabar con red criminal que se dedicaba a venta de insumos

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, dio un discurso la mañana de hoy en la sede de la institución para ratificar la cooperación con las autoridades competentes, organismos de justicia del país, para que la investigación que se ha abierto en Panamá Oeste y Panamá por el caso “Operación Insumos”, terminen mostrando que el crimen no paga.

El Dr. Lau manifestó que abriga la esperanza de que se pueda llegar a las entrañas de esta red criminal, que se dedicaba a la venta de insumos médicos, los cuales eran sustraídos de los depósitos de la CSS de la Policlínica de Arraiján y del Hospital de Especialidades Pediátricas, para luego ser comercializados.

“Cuando una persona se roba algo, malversa alguno de los activos, no cuida los recursos que se le asigna, ese tipo de persona no merece estar en esta institución. Cualquier situación que disminuya la posibilidad de que nuestros pacientes tengan sus medicinas, que los colegas tengan los equipos de protección para dar ese servicio seguro y no tengamos los equipos, es un acto criminal y no lo vamos a tolerar”, expresó el titular de la entidad.

El galeno exhortó a los funcionarios a que sean celosos de los activos que les da la CSS y que protejan ese patrimonio, que es de la nación.

El pasado viernes, 17 de septiembre, la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, representada por el fiscal Efraín Gálvez, logró que el juez de garantías, Luis De León Guardia, ordenara la imputación de cargos para 12 personas por el delito de asociación ilícita y también cuatro funcionarios fueron imputados por peculado en calidad de autor, además siete particulares por peculado en calidad de cómplices.

Entre los imputados hay cuatro funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) y uno del Instituto Oncológico Nacional (ION).

Estas personas fueron aprehendidas el jueves, 16 de septiembre, durante el desarrollo de la operación denominada “Insumos”, que permitió desarticular una red dedicada a sustraer insumos y medicamentos.

Este caso se originó en abril de este año, luego de recibir información policial que daba cuenta de la sustracción de insumos y medicamentos de los depósitos de la CSS y que no se descartan otras aprehensiones de personas, presuntamente vinculadas con este hecho.