Director de la Policía Nacional indica que unas 300 unidades han sido contagiadas por COVID-19

Celia Douglas

El director de la Policía Nacional, Jorge Miranda manifestó que hasta el día martes se tenía un reporte de más de 300 unidades contagiadas por el COVID-19.

Asegura que los uniformados no se están contagiando durante sus horas laborables, si no en sus comunidades en su tiempo libre, destacó que recientemente en una concentración que se dio en un restaurante de la localidad se dio el contagio de un policía.

Al ser cuestionado sobre el contagio de 17 unidades en el cuartel de Policía de El Valle de Antón, el director respondió que no maneja la cifra exacta, no ha escuchado sobre esta cantidad de casos y que en Coclé no hay muchos policias contagiados, agregó que cuentan con mecanismos que permiten aislar a estos casos del resto de sus compañeros para evitar que los demás se contaminen.

Dijo que se cuentan con las unidades necesarias, y lo que se debe garantizar es la bioseguridad de los policias, brindar la orientación necesaria, para que cada uno realice las acciones preventivas de lavado de manos, siempre tengan sus mascarillas, sean cuidadosos al momento de tener contacto con otras personas.

Detalles del informe con Manuel Espinosa