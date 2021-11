Dirigente magisterial, Humberto Montero habla sobre certificación del Minsa a escuelas y las guías de educación sexual

El representante de la Asociación de Maestros Veragüenses, Humberto Montero, se refirió la tarde de este lunes 15 de noviembre, en el noticiero vespertino Panamá Hoy, sobre las certificaciones que debe emitir el Ministerio de Salud (Minsa) a las escuelas que cumplan con el protocolo correspondiente de bioseguridad para su apertura, también comentó sobre las guías de educación sexual, lanzadas hace algunas semanas por el Ministerio de Educación (Meduca).

De acuerdo con Montero, el sector magisterial ha hecho un balance preoficial sobre la situación actual del sistema educativo, respecto al retorno a clases, señalando que el gremio docente no se opone al regreso presencial, “lo que nosotros queremos es que se asegure la certificación del Minsa en los centros educativos y nos queda de sinsabor, que de las 2,140 escuelas que están abiertas, todavía el Ministerio de Educación no nos ha dado cuántas han sido certificadas por el ente rector de la salud, el Minsa”.

El gremio no está de acuerdo con que el Meduca sea el que avale y apruebe estos protocolos sanitarios en los planteles educativos, y pase por encima del Minsa. “Esto está tipificado en el decreto 435 que explica cómo se tienen que hacer los procesos, ya nosotros cumplimos con todo. El decreto 25 fue modificado por el 435 que son 5 puntos importantes que debe cumplir cada centro educativo. Es inadmisible y inaceptable que el Meduca me va a certificar porque ellos no son el Minsa y lo dice el protocolo”, argumentó.

Mencionó que la situación que les preocupa a los gremios docentes es que ya se encuentran culminando la novena semana del tercer trimestre, “el 22 de noviembre ya son los exámenes trimestrales para todos los estudiantes, ¿cree usted que 980 escuelas tienen que retornar a clases?, a mi me han preguntado y eso es inadmisible, no se puede, tenemos que irnos ya de manera virtual porque solo faltan dos semanas, después del 8 de diciembre ya los estudiantes no van y queremos que esto se aclare”.

Montero, quien participó hace tres semanas en la última reunión de dirigentes magisteriales en Los Santos, le manifestó a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que el Meduca, en su momento no nos quiso dar las herramientas e instrumentos, ya que la educación virtual “la cargamos los padres de familia, los docentes y los estudiantes porque los cuadernillos y herramientas nunca llegaron”.

Para el 7 de marzo de 2022 se tiene previsto que inician las clases presenciales, sin embargo, los docentes piden al Meduca que aproveche este tiempo para certificar a todas las escuelas para garantizar un retorno seguro.

Guías de educación sexual

En cuanto a este controversial tema, el educador aseveró que en ningún momento los docentes ni las asociaciones de padres de familia fueron tomadas en cuenta para la elaboración de este material, cuyo nombre es “Programas de Educación de la Sexualidad Afectiva”.

“El director de psicopedagogía del Ministerio de Educación, el profesor Moreno, dijo en los medios de comunicación que se llegó a un consenso de 115 personas de ONG, del Minsa, de la Caja de Seguro Social y de organizaciones de la fe, y ¿dónde estamos nosotros?, nosotros somos los que vamos a darle este tema a los estudiantes, se nos invitó para el lanzamiento, pero ni sabemos qué trae esas páginas”, remarcó.

El dirigente concluyó que para febrero del próximo año están convocados a recibir una capacitación para conocer las guías y poder impartir los temas a los estudiantes.