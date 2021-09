Dirigentes magisteriales afirman que escuelas no están listas para recibir a estudiantes y no tienen aval del Minsa Humberto Montero de la Asociación de Maestros Veragüenses, dijo a Radio Panamá que de las 1,200 escuelas que retornaron hoy a clases no están listas para recibir a los estudiantes.

Dirigentes magisteriales afirman que escuelas no están listas para recibir a estudiantes y no tienen aval del Minsa. Foto: Cortesía