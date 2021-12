Docente Eddy Pinto expone situación actual de la mesa bilateral con Meduca, vacunación y retorno a clases 2022

El dirigente magisterial Eddy Pinto, de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), se refirió a la reunión o mesa bilateral que mantiene el Ministerio de Educación (Meduca) con los gremios docentes para concretar diversos temas en torno al inicio de clases presenciales en el país para el 07 de marzo de 2022.

Pinto hizo alusión a la pasada reunión que sostuvieron el pasado jueves 16 de diciembre, en la que fueron atendidos por la viceministra del Meduca, manifestando que no pueden estar perdiendo tiempo y no se concretan acuerdos en esta mesa.

Criticó la presencia de esta funcionaria, ya que consideran que no tiene mando ni jurisdicción para aprobar los temas pendientes.

“Tenemos temas pendientes como el tema de la zonificación de las áreas de difícil acceso, la defensoría docente y las condiciones de las escuelas. Hemos escuchado al Meduca decir que el 90% de las escuelas van a estar listas para el 7 de marzo, sin embargo, sabemos que eso no será así; no hay excusa para poder nosotros iniciar el año lectivo 2022 de manera presencial”, remarcó.

Pinto reiteró que el gremio siempre ha estado presto y preparado para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, “prueba de ello, es que durante la pandemia nos hemos echado al hombre esa múcura con gobiernos que fueron un poco inconscientes con los estudiantes panameños al no ofrecerle conectividad y ofrecerle las herramientas necesarias para iniciar el año escolar online, no virtual porque virtual implica otras cosas”.

Los dirigentes magisteriales esperan recibir la llamada de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos para reunirse nuevamente, antes de que culmine el año.

En cuanto a los 4 mil docentes que se rehúsan a vacunarse, precisó que es un derecho, pero no pueden obligar a ningún educador a que se aplique las dos dosis, pese a que es el requisito primordial para un retorno a clases seguro.

“Yo respeto que no se hayan vacunado, pero no los podemos obligar y sabemos que tienen funciones que cumplir. Mis colegas saben que el 7 de marzo tienen que recibir los estudiantes en las escuelas. Algunos me han dicho que no se van a vacunar y atenderán el año escolar usando sus mascarillas y pantalla facial, y atenderán a sus muchachos”, sostuvo.

De acuerdo con Pinto, uno de los temas álgido es la defensoría del docente. “Sabemos que hay defensores en diversas entidades estatales, y nosotros no tenemos a nadie. La Dirección de Asesoría Legal responde a la administración del Meduca, no a los problemas administrativos que pueda tener el docente, en ese estado de indefensión queremos llegar a un acuerdo de manera tal que podamos tener en las 16 regiones escolares un defensor docente de manera legal, y lo que hemos propuesto es que esta defensoría sea adscrita al Meduca”, indicó.

Los docentes del país confían en que el Gobierno Nacional pueda tener los centros educativos en óptimas condiciones para albergar a los estudiantes el próximo año. Además, esperan que no se presenten rebrotes a causa de la Covid-19.