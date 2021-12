Doctor Elmer Huerta explica la variante ómicron e indica que el contagio de la Covid-19 ahora se da por ‘aerosoles’

El doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, dilucidó en el noticiero vespertino Panamá Hoy sobre la nueva variante ómicron, la forma de contagios, los temidos cierres y la vacunación.

Inicialmente reveló que uno de los conocimientos más importantes en el control de esta pandemia ha sido el reconocimiento de que la principal ruta de contagio del coronavirus son los aerosoles que pasan de persona a persona, a través de la vía respiratoria.

Comentó que costó muchos meses convencer a la comunidad científica de que el virus se contagiaba más por aerosoles que por gotas gruesas. “El año pasado se pensaba que era por las gotas gruesas, por el estornudo, la tos, ahora no, basta con hablar y solo con eso. En tu aliento salen gotitas microscópicas que son aerosoles y eso se queda en el aire, en una habitación cerrada sin ventilación por dos o tres horas, si ha habido una persona infectada en un hotel o una habitación, en una casa, sale y se va, pero en ese aire queda el virus, y alguien puede entrar y solamente respirando se va a infectar, por eso la importancia de la mascarilla”, explicó.

Respecto a ómicron, indicó que no se debe estar alarmados, sino tratar de estar informados y buscar canales de información serio que nos ayude a tomar decisiones correctas.

“Cuando aparece una variante son tres cosas que nos importan desde el punto de vista de salud pública; una es cuán de infecciosa es la variante, cuán virulenta es y si escapa o no a la acción de las vacunas. En este momento estamos, recién aprendiendo las características de ómicron”, comentó el galeno.

El médico enfatizó que estas variantes se conocen como mutaciones, por lo que la población debe tener claro que virus y bacteria no es lo mismo. “Los virus no son seres vivos, la gente confundía mucho el virus con la bacteria. La diferencia entre virus y bacterias es que las bacterias como las que causan la tuberculosis, la tifoidea, son seres vivos: nacen, crecen, se reproducen y mueren, mientras que los virus son pedazos de moléculas químicas que no tienen vida, no nacen ni mueren, solo se reproducen y en ese reproducirse, mutan, van cambiando. Es el mismo virus, pero pudiésemos decir que le está cambiando la forma de la nariz, o cambia la forma”, sostuvo.

Precisó que cuanto más infecta a la gente y más tiempo permanece en la gente el virus, más rápido cambia y muta, y más probabilidades hay de que aparezcan mutantes que sean de importancia de salud pública.

En cuanto a Sudáfrica, donde se desencadenó la nueva variante ómicron, dijo que no es que hayan faltado vacunas, “simplemente que la gente no quiere vacunarse. A la gente le han comido las orejas los antivacunas diciendo que se van a convertir en robots, que le van a poner chips, que era parte de una conspiración mundial para apoderarse del mundo, eso lo han creído en Sudáfrica”.

También abordó el tema de los cierres y cuarentenas totales, asegurando que estas restricciones de movilidad no funcionan en este momento actual de la pandemia, por lo que recomienda siempre estar atentos a nuevas variantes porque pueden aparecer muchas más.