Doctor Juan Pascale sobre ómicron: ‘No creamos que esto es un simple resfriadito’

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascale, se refirió este miércoles al alto índice de contagios de Covid-19 y a la variante ómicron, reiterándole a la población que no se pueden confiar en que esto es un “simple resfriadito”.

“Sí es cierto que ómicron es menos patogénica que la Delta, eso no quiere decir que a uno le va a ir bien si no está protegido, y eso lo hemos visto en pacientes con diabetes, trasplantes renales o que no están vacunados. A esas personas necesariamente no le va a ir bien, si fuera así, no tuviéramos aumento en hospitalizaciones ni decesos como estamos teniendo”, señaló.

El galeno instó a la población que aún no se ha vacunado a que acudan a los centros a aplicarse las dosis, incluyendo la de refuerzo.

“Está demostrado que el que está vacunado no solo tiene menos probabilidad de tener la infección, sino que si tiene la infección la transmite por menos tiempo, así ayuda a la sociedad y a la comunidad en hacer menos trasmisible esta variante”, explicó Pascale.