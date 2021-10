Doctor Paulino Vigil sobre inmunidad de rebaño: ‘Pareciese que eso no lo vamos a lograr’

El investigador de Senacyt, Paulino Vigil De Gracia, hizo referencia a varios temas en torno a la situación de pandemia que existe en el país, como por ejemplo la tan anhelada inmunidad de rebaño, la vacunación, los carnavales y el estado de emergencia sanitaria.

En cuanto a la inmunidad de rebaño, la cual el presidente Laurentino Cortizo ha anunciado semanas atrás que se alcanzó el 75% de inmunidad de la población, Vigil aseguró que esto no es del todo cierto. “El 54% de la población tiene las dos dosis y el 68% tiene una dosis, ni siquiera con una dosis hemos llegado al 75% de inmunidad, cuando aparece la variante Delta hablamos que la inmunidad se puede conseguir entre el 80 a 85% y se nos va alejando la posibilidad y por supuesto estamos extremadamente lejos de eso”, señaló.

Explicó que en la población de 12 años y más estamos en un 78%, sin embargo, esa no es la población que se calcula para poder hablar de inmunidad de rebaño. “La población para hablar de inmunidad es el 54%, ni siquiera eliminando la variante Delta estamos cerca de ese valor, pensar en inmunidad de rebaño no es la solución en estos momentos porque estamos lejos de ese número y pareciese que eso no lo vamos a lograr”, añadió.

El investigador argumentó que la cifra anunciada como presunta inmunidad es la población meta que va de los 12 años y más, pero hace falta vacunar a los menores de 12 años que representa el 18% de la población.

“Hay cerca de un 15% de la población que no se quiere vacunar, incluyendo a los antivacunas, sin embargo, le doy un aplauso a la población porque se ha aprendido muchísimo con las vacunas y las mascarillas. Es una educación impresionante”, precisó.

Resaltó que no hay evidencia científica de que la epidemia esté controlada. A su vez, indicó que el país está terminando la tercera ola de la pandemia con muy buenos resultados, pero no es para hablar de control, pues referirse a la normalidad o a control en las condiciones actuales es de mucho riesgo o peligro.

Vigil remarcó que incluso con control total de la pandemia habrá brotes de la Covid-19, y posiblemente será endémica (algunos períodos del año donde hay más casos nuevos).

‘No sería prudente en estos momentos’

El experto también hizo alusión a los carnavales, manifestando que no nos podemos adelantar, ya que para tomar esta decisión hay que tener análisis científico. “En estos momentos no es para pensar si habrá disponibilidad de aglomeraciones para esa fecha, no sabemos qué pasará en noviembre, diciembre y enero. No podemos garantizar aún esto. Adelantarnos allá no sería prudente en estos momentos”, acotó.