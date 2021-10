Doctor Roberto Epifanio comparte los mitos y realidades de la infertilidad

El especialista en reproducción humana, Roberto Epifanio abordó el tema de la infertilidad, señalando que en muchos países el tema puede ser visto con un estigma machista. “La verdad es la experiencia que nos ha dado a lo largo de estos 15 a 20 años manejando pacientes y es que cada día más los varones se involucran en el caso”, agregó.

El doctor mencionó que la infertilidad no es un tema solo de la mujer, cuando en realidad el concepto se define como la falta de embarazo después de un año de relaciones sexuales no protegidas, “por ningún lado dice hombre o mujer”.

Compartió que al principio de sus consultas, si acaso el 20% acudía el varón y ahora es al revés, un 20% no acude a las citas con su pareja masculina.

De acuerdo con el experto, antes de un año no se puede hablar de infertilidad, salvo en algunas excepciones como por ejemplo, “aquella mujer que no tiene la regla todos los meses, ella no debe esperar un año, con seis meses es suficiente porque esa mujer ya tiene un problema diagnosticado solamente por su historial, igualmente aquellas mujeres que tienen cirugías ginecológicas previas como un quiste en el ovario en su juventud o tuvo un problema a nivel de sus órganos ginecológicos, ya hay una precondición que está advirtiendo de un problema, también la mujer que tiene más de 35 años tampoco debe esperar un año por el tema del tiempo, el tiempo va en contra de aquellas que tienen más de edad. En los varones, los que tienen cirugías en sus órganos masculinos como trauma testicular, quistes testiculares, esto reduce el tiempo de un año a seis meses”.

Expresó que el tema de la edad se pone en un corte de 35 años porque a partir de esa edad la caída de la fertilidad mensual de la mujer es más pronunciada, se entiende esto como la probabilidad de embarazo cada mes.

“La probabilidad de embarazo cada mes de una mujer por debajo de los 35 años ronda el 20 a 25%, esto se mantiene casi hasta los 35 años cuando empieza descender de una forma más dramática, llegando a ser a los 40 años la probabilidad mensual del 5 al 8%, este es el motivo por el cual nosotros llamamos alarma para que nos escuchen, porque lo que no es lógico es que sigan esperando y perdiendo posibilidades”, explicó.

En cuanto a la fertilidad masculina, argumentó que, si es cierto que existen estudios que demuestran una disminución de la fertilidad relacionada con la edad masculina, sin embargo, es mucho después que empieza a partir de los 40 años y es muy leve, y se ve que el punto de inflexión es más allá de los 50 años.

Ligado al tema de la infertilidad, Epifanio habló sobre la endometriosis, una enfermedad que se puede encontrar en cualquier momento, pero es más común diagnosticarla después de los 30 años.

Explica que la endometriosis es ese tejido que todos los meses la mujer desprende y se observa o se conoce como “la regla”; “eso se llama endometrio, cuando ese tejido se implanta fuera del útero de la mujer, en la superficie ovárica, eso se llama endometriosis y los síntomas causan un dolor más intenso de lo usual con la regla y puede ser dolorosa durante la relación sexual, también tenemos los tumores uterinos o fibromas que son más comunes después de los 30 a 35 años”.

El galeno expresó que es menos probable que una mujer joven tenga algún tipo de infertilidad por el hecho de que el óvulo es más joven y la probabilidad de que las enfermedades sean más presentes o agudas son menores.

“El estrés impacta y el estilo de vida, estamos viviendo un prontismo importante que ocasiona un estrés que uno no percibe, además recordemos que cada día el estrés impacta en la cantidad de relaciones sexuales. Siempre le recomendamos a nuestros pacientes empezar a hacer el ejercicio porque eso mitiga esas hormonas que están disparadas con el estrés y que pudieran impactar”, acotó.

Desmintió que los anticonceptivos no producen infertilidad o esterilidad. “El gran problema o la razón por la cual los anticonceptivos son culpados es porque la mayoría de los pacientes o mujeres cuando empiezan anticoncepción no han buscado bebé y ni siquiera saben si son fértiles, lo que ocasiona es que cuando suspenden el anticonceptivo y resultan que son infértiles culpan al anticonceptivo, pero antes no sabían que eran fértiles”, argumentó el médico.

Recomendó que las personas deben escuchar y si no creen o tienen mayores dudas, deben leer a las grandes sociedades médicas que se dedican a la medicina reproductiva.