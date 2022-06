Dr. Francisco Sánchez Cárdenas: 'Esta directiva del PRD no está siguiendo la doctrina Torrijista'

Las recientes renuncias de viejos fundadores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre estas las de la exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras y el asesor económico del Ministerio de la Presidencia, David Saied, parece que no han sido del total agrado del doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro fundador de ese colectivo.

De acuerdo con Sánchez, la vida dentro de un partido no es color de rosas, "muchos hemos pasados momentos muy críticos en el partido. Aunque entiendo a las personas que han renunciado al partido y me duele, no acepto su posición porque yo creo que cuando te metes a un partido no lo haces precisamente por las personas, sino por el concepto, por la doctrina, el estilo de gobierno de ese partido".

Reveló que no está de acuerdo actualmente con la dirección del partido y así lo ha seguido manifestando, "mientras se sigan dando las cosas que se están dando dentro del partido".

Según el exfuncionario, "hemos pasado muchos momentos desagradables y estamos pasando por momentos desagradables debido a que esta directiva no está siguiendo la doctrina Torrijista".

Política en el país

Respecto al panorama político, Sánchez acotó que la política en el país ha caído en una filosofía de clientelismo verdaderamente absurdo.

"La política debe ser en base a programas, doctrinas, ideologías y lograr el mejor resultado para la convivencia social y sobre todo mejorar la calidad de vida de los panameños en todos sus aspectos, creo que si uno mantiene estos principios definitivamente se hará una mejor política", remarcó.

Precisó que a este Gobierno le ha tocado la Asamblea menos cooperadora en el sentido de adaptarse a la situación económica del país, y eso deteriora a todo el país.

"Los diputados, por esa filosofía de acumular poder para reelegirse, no se han ubicado en la situación económica del país. Piden partidas especiales para ellos, porque si no deterioran el funcionamiento del Estado", apuntó.

Dijo que no podemos juzgar al Gabinete por algunas fichas que no han hecho bien su trabajo. AL mismo tiempo, aseveró que el presidente debería hacer algunos cambios.