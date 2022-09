Dr. Javier Nieto sobre fiestas patrias y carnavales: 'estoy de acuerdo que se hagan, pero hay que planificar'

El Dr. Javier Nieto, pediatra e infectólogo, analizó las medidas que se deben tomar durante la celebración de los desfiles patrios, venideros carnavales ante la presencia del Covid-19 y la viruela símica o del mono en Panamá."Es evidente que ha habido una reducción de casos covid-19 entre el 30% y 40% y una reducción del índice de positividad en al menos un 30%, no hay amenazas de verse la ocupación sanitaria porque el porcentaje de hospitalización es bajeo, al igual que el número de defunciones se ha mantenido", indicó el Dr. Nieto sobre la situación sanitaria actual del país.Agregó que " desde noviembre desde el año pasado, no ha habido una nueva variante que remplace a la actual variante predominante que es Ómicron, lo que ha habido son sus linajes".Recordó que "este año se han estado llevando actividades multitudinarias; por ejemplo, juego de softball y conciertos donde ha habido aglomeración de personas y esto no ha impactado de forma dramática las cifras epidemiológicas"."Si me preguntaran que si estoy de acuerdo o no que se hagan desfiles patrios y carnavales, por supuesto que estoy de acuerdo, pero estas son actividades que hay que planificar de forma anticipada, porque la Organización Mundial de la Salud no recomienda ni cancelar ni posponer actividades multitudinarias, lo que recomienda es planificar con antelación de al menos 6 meses antes", enfatizó.Nieto hizo un llamado a hacer una gran alianza entre el Ministerio de Salud, sociedad civil y la empresa privada.