Dr. Orlando Quintero: 'En un 95% el VHI se transmite por relaciones sexuales en Panamá' "El VIH no tiene rostro, no nos engañemos. No te estás acostando con la persona que tienes en frente, sino con todo su historial sexual", acotó el doctor.

Dr. Orlando Quintero, director ejecutivo de Probidsida. Foto: Radio Panamá