Dr. Paulino Vigil afirma que por algunos conocimientos errados o temores infundados, las personas no se están vacunando

El doctor e investigador científico de Senacyt, Paulino Vigil, afirmó este jueves, en Radio Panamá, que nuestro país se encuentra muy bien en materia de aplicación de vacunas contra la Covid-19.

"En Panamá la vacunación ha sido bastante aceptada, sin embargo, todavía hay gente que por algunos conocimientos errados o temores infundados no se han vacunado", remarcó.

Detalló que la primera dosis de 5 años en adelante, la ha recibido el 87% de la población, "estaríamos hablando de 9 de cada 10 personas vacunables. Dos dosis la ha recibido el 78%".

Indicó que la protección generada por anticuerpos demora de 4 a 6 meses, y si te infectaste en forma natural vas a estar 3 meses protegido, pero al cuarto mes o sexto hay susceptibilidad enorme de volver a infectarte.

Explicó que, "no es cierto que estás protegido para siempre o por largos períodos de tiempo si te has infectado y no vacunado. Le llamamos inmunidad híbrida porque hay doble factor funcionando si te infectaste".

El médico señaló que cada vez que surge una nueva variante, no podemos estar garantizando que ya la infección que nos dio previamente nos va a proteger de esa variante. "Hay cosas que sabemos claramente, y es que las vacunas generan protección", concluyó Vigil.