Durante operativo del Día del Padre, Acodeco detectó 41 irregularidades en la veracidad de la publicidad en comercios

Durante el operativo del Día del Padre, realizado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), para verificar las ventas especiales, ofertas o baratillos, en los diferentes centros comerciales del país, se detectaron 41 irregularidades en la veracidad de la publicidad.

Durante este operativo, se visitaron 930 agentes económicos y se verificó el cumplimiento de las diferentes normas sobre veracidad de publicidad, establecidas en la Ley 45 de 2007.

La mayoría de las irregularidades, fueron por no indicar la fecha de duración de las ofertas (14), las fechas de las ventas especiales estaban vencidas (8) y se excedían de los tres meses que establece la legislación (5). Otras de las anomalías, 4 por productos sin doble precio, 2 no indicaban las cantidades a ofertar, y con una falta: mercancía no identificada, mantenía doble precio y porcentaje de descuento, publicidad confusa, y falta de información. Además, de 3 faltas de precios a la vista.

Las constantes capacitaciones y orientaciones a los agentes económicos sobre las normas de veracidad de la publicidad y otros temas, están dando resultados satisfactorios según los últimos operativos efectuados por la Acodeco.​

Para cualquier denuncia sobre ventas especiales, la Acodeco pone a disposición su Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que funciona las 24 horas los 7 días, y el acceso es mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcocecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.