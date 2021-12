Ebrahim Asvat: ‘Colón tarde o temprano se va a convertir en una narco-provincia’

“Yo creo que Colón tarde o temprano se va a convertir en una narco-provincia”, así se refirió el exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat al tema del narcotráfico en la que una operación denominada Fisher, acabó con una estructura criminal, presuntamente ligada al Clan del Golfo de Colombia y que se dedicaba al trasiego de drogas.

De acuerdo con Asvat, esto se deberá a que la población colonense está bastante rezagada, no hay oportunidad de trabajo, no hay manera de surgir, las personas no están siendo preparadas para las plazas de trabajo, y además tiene una infraestructura que le permite a lo que es la parte logística de la operación de transportar droga y llevarla hacia Europa y Estados Unidos de una manera muy eficiente, a través de la infiltración de los puertos, del mar y a través de las rutas terrestres.

En esta operación Fisher resultaron aprehendidas 57 personas, por lo que Asvat dijo que, si se observa a estos detenidos, toda está siendo manejada por personas que provienen de sectores populares, es decir, son de clase baja o que quizás “no tengan otro mecanismo para surgir adelante y que se ven en cierta manera nublada su mente por el tema de la sociedad de consumo que los lleva a ingresar a estas estructuras y realizar este tipo de actividad”.

“Interesante saber qué organizaciones con ese nivel de complejidad se hayan podido producir dentro de sectores populares y ha llegado a exigir que instituciones como la DEA tengan presencia física importante en el país”, comentó.

Agregó que este caso ha impresionado a la ciudadanía por el sensacionalismo que le han dado las autoridades, principalmente los medios de comunicación, pero detrás de esto hay una perspectiva mucho más diferente que se tiene que ver desde el punto internacional y global, y toda la temática que hay detrás de lo que es la actividad del narcotráfico.

Acotó que este tipo de operaciones toman muchos años, porque la mayoría de información que se recopile es a través de la inteligencia humana, personas que en su momento divulgan la información.

El exdirector de la Policía, aseveró que nadie está observando que el narcotráfico también está ocurriendo en lugares donde hay un alto nivel de desigualdad social, donde sienten que ingresar a estas organizaciones es una salida para mejorar su economía.

Confirmó que desde el año 2,000, hay más presencia de los estamentos de seguridad americanos en las aguas territoriales, involucrados en estos temas. en el tema del narcotráfico y seguridad.