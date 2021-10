Economista Carlos Araúz expone estrategias para reactivar la economía y generar empleos

“Hay un caldillo de inestabilidad social preocupante”, con esta frase el economista Carlos Araúz se refirió al tema de la reactivación económica en el país y la generación inmediata de plazas de empleo.

El también banquero comentó que ya no hay tiempo para la planificación, es un tiempo de reacción y es lo que se está viviendo durante esta semana en las calles: un pueblo deseoso de soluciones. “No le achaco para nada únicamente la responsabilidad al sector público. Es tiempo de conversación con acción, se acabó el tiempo del dialogo amistoso que toma 30 o 60 días, el llamado es a la cautela, la prudencia, a la urgencia y a distanciarnos de la indolencia, de conectarnos con la gente que la está pasando mal”, remarcó.

Araúz detalló que el país está entrando en una parte crucial del año porque se mantienen cerca de 70 a 75 mil contratos debido a que hay un bloque de la economía que no se ha reactivado.

El economista expone y recomienda algunas estrategias para poder generar una empleomanía en el país y reactivar nuestra economía como, por ejemplo, la intervención del Estado en la micro, pequeña y mediana empresa para que haya garantía estatal y que la banca estatal o privada se anime a inyectar dinero en la economía a través de ese microempresario que la ha pasado muy mal durante estos 18 meses.

La otra recomendación consiste en estimular al mediano y gran empleador a que se anime y vuelva a contratar personal produciendo algún beneficio fiscal o crédito fiscal, pero que esté intrínsicamente atado a la creación de empleos.

“La obsesión de este país tiene que ser crear empleo. 14.5% de empleo baja un poco del 18.5% sin embargo, si bien es cierto, esa cifra es halagadora, pero eso no quiere decir que estamos mucho mejor porque en Panamá se está dando un proceso muy raro que antes no se daba, y es que la persona simplemente renuncia a la idea de buscar trabajo porque no tiene las habilidades, capacidades, el apetito para trabajar por el salario que están dispuesto a pagarle”, añadió.

Calificó como un problema la falta de circulación de dinero en las calles, por lo que sugirió reactivar la rueda del crédito y las obras de infraestructura para generar la empleomanía.