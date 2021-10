Economista Felipe Argote dice que en dos años, Panamá subió su deuda a $13 mil millones

El economista Felipe Argote se refirió este jueves a los $1,040 millones que se tienen contemplados para la continuación y culminación de los trabajos de la Ciudad de la Salud, asegurando que este monto es “muchísima plata”.

“Estamos hablando de una crisis de pensiones en donde puede llegar el momento de no tener la capacidad de pagarle a los jubilados y estamos hablando de mil millones de dólares tan tranquilamente en un proyecto de inversión que puede ser importante, pero eso no puede ser tan superficial. Como asegurados nuestro rol es no confiar en la junta directiva de la Caja de Seguro Social”, argumentó.

A su juicio, Argote señaló que lo ideal hubiese sido realizar un concurso para la empresa que terminaría el proyecto de la Ciudad de la Salud, “porque hay empresas de construcción que se están comiendo un cable por la pandemia”.

El especialista reconoció que los precios han subido, pero no de forma tan exagerada como este monto revelado por el director de la CSS, Enrique Lau. “Creo que eso no puede aceptarse así de buenas a primera”, indicó.

Explicó que lo que manda en una situación agroeconómica de un país es la relación deuda-PIB. “En Panamá la deuda creció mucho, pero el Producto Interno Bruto (PIB) creció tanto al punto de que en 2004 esa relación era 70% de cada dólar, bajó a tal nivel que llegó al 38%, de cada dólar debíamos 0.38 centavos y ahora de nuevo estamos en 70% porque entre 2018 y 2019 el estado tenía una deuda de $26,175 millones y actualmente tenemos una deuda de $39 mil millones, eso quiere decir que se subió la deuda a $13 mil millones de dólares, en dos años y medio o en dos años. La deuda se creció con el agravante del PIB que cayó por la pandemia y el mal manejo de la crisis sanitaria”, enfatizó.

Destacó que esto no significa que estamos bien, “el problema no es la deuda, es en lo que se gasta y se invierte en el país”, concluyó.