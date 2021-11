Economista Raúl Moreira, se refiere al tema de la inflación en Panamá y al incremento de la planilla estatal

El economista, Raúl Moreira, analizó la tarde de este jueves, en el noticiero vespertino Panamá Hoy, la situación de inflación que afronta el país y el incremento excesivo de la planilla estatal.

Según el experto, hay dos componentes importantes en cuanto a inflación se refiere. “Panamá viene de una situación en donde los empresarios tuvieron una situación de crisis del año 2020, en el cual hubo un cierre total de las empresas y muchas no subsistieron, y las que subsistieron han tomado una política de tratar de recuperar en el menor tiempo posible todos los ingresos que dejaron de percibir el año pasado, eso se ha traducido en el incremento de precios de sus servicios o de sus productos. El segundo componente es la inflación importada, producto del incremento del precio del petróleo, de los problemas que hay en la cadena de suministro existente a nivel internacional que encarece en muchos casos, de manera abusiva, por parte de los transportistas navieros los precios de los productos”, argumentó.

Manifestó que el libre mercado es un tema de mucha discusión, ya que tendría que haber el componente de competencia perfecta, el cual no existe realmente y esto haría que algunos productos se dispararan a precios inalcanzables, sobre todo para las personas más humildes.

Moreira sugirió hacer un análisis de aquellos rubros que son más sensitivos en la canasta básica del panameño que pudiera, por un lado, ayudar a satisfacer las necesidades de la población y, por otro lado, buscar alternativas de no afectar a los productores.

También habló sobre los subsidios en Panamá, mencionando que en nuestro país, pese a que se dio un auxilio financiero como lo es el Vale Digital de los $120, a su juicio, este subsidio no fue tan grande como para que las personas digan que van a vivir de este y no buscarán trabajo, puesto que este monto no alcanza para subsistir.

En cuanto a la planilla estatal, el economista reconoció que ha aumentado, calificando esto como un problema serio que debe ser atendido. “Aquí hay que ver no solo el número de personas sino el monto que se les paga a las que ya están, pero no existe una información realmente sobre este incremento de planilla”, apuntó.

Dijo que Panamá cuenta con todos los requisitos y posibilidades de solventar de manera positiva las diferentes crisis que se han presentado.