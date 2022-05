Edgardo Voitier revela que el problema fundamental que motivó la lucha de los colonenses es el 'alza de todo'

Edgardo Voitier, miembro del Frente Amplio Colonense y dirigente de la Coalición Unidad por Colón (CUCO), habló la mañana de este viernes, en Radio Panamá, sobre los acuerdos pactados con el presidente Laurentino Cortizo, tras la reunión sostenida con los grupos organizados colonenses la tarde del jueves.

El dirigente explicó que uno de los problemas fundamentales que motivó la lucha del pueblo colonense es problema del alza de todo a razón del alza de combustible, y el presidente no tuvo respuesta concreta para solucionar esto.

"Nuestro balance es que para algunos asuntos el presidente dio respuesta, como lo es el hospital Manuel Amador Guerrero, lo relacionado con una propuesta de generación de un plan de empleo a corto plazo, pero aquí te sube el arroz, el poroto, la lenteja por el alza del combustible", indicó.

Agregó que hubo otro pliego de peticiones que presentaron en el que Cortizo no hizo referencia alguna. "Se le planteó un asunto del Inadeh, de los títulos de propiedad, no se refirió al estado de la ciudad, los sistemas de aguas pluviales y aguas servidas. Cuando uno empieza a valorar eso, nos damos cuenta que tenemos un presidente que dio respuesta a algunos puntos, eso lo valoramos bien, pero frente a lo más importante, no fue una respuesta satisfactoria", puntualizó.

Cabe resaltar que en este primer encuentro que se llevó a cabo en el gimnasio del Colegio Abel Bravo, el presidente Cortizo se comprometió a reunirse nuevamente con los dirigentes colonenses, el próximo martes. Se desconoce la hora de ese segundo encuentro y si será en la ciudad de Panamá o en Colón.