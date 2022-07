Educadores forman tamborito en la Contraloría, piden agilizar trámites de centros educativos

Hacia la Contraloría General de la República, en la Avenida Balboa, marchó este viernes 14 de julio un grupo de educadores para exigir además de la congelación del combustible en $3 y una baja en el precio de la canasta básica, que los procesos para desembolsar el presupuesto para alimentación y mejoras en los centros educativos se agilicen.

De acuerdo con el dirigente magisterial, Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, es inconcebible que en el país haya dinero para todo menos para la educación y alimentación de nuestros niños.

“Es la Contraloría la que tiene paralizada en este momento la entrega de galletas y la leche, nuestros niños no tienen en este momento un solo vaso de leche, mientras los diputados tienen botellas de wiski para beber”, dijo al asegurar que en el diálogo por el alto costo de la vida no deben meter a personas que no han participado de l lucha y que hacerlo es obstaculizar las negociaciones.

Los docentes cerraron la vía que conduce hacia la ciudad en la Cinta Costera, lo que provocó la paralización del tráfico vehicular.

Además, los educadores que se encontraban en los predios de la Escuela República de Venezuela, se unieron a esta concentración.

Otros que se unieron a las protestas, pero en la vía Centenario y el Corredor norte fueron los conductores de camiones volquetes pues cerraron ambas arterias viales. Aseguran que también esperan ser ingresados en la plataforma de combustibles solidario.