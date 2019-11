Ejecutivo anunciará nombres de magistrados el próximo lunes

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, dijo que el próximo lunes, tras el Consejo de Gabinete, anunciará los nombres de los tres magistrados principales y los seis suplentes para luego enviarlos de inmediato a la Asamblea Nacional de Panamá, convocada a sesiones extraordinarias.

Estoy escogiendo a personas que considero que tienen conocimiento, compromiso con el país; pero, sobre todo, carácter para saber cuándo decir si y cuando decir no, añadió.

El lunes, después del Consejo de Gabinete, el presidente Cortizo Cohen explicará el procedimiento que se ha utilizado, el cual es diferente a los anteriores.

Explicó que mañana o el jueves recibirá un informe de la empresa que ha estado haciendo los análisis psicométricos a los candidatos que han estado entrevistando del listado que proporcionó el pasado mes de octubre la Comisión Especial de Evaluación.

El presidente expresó que el 10 o 11 de diciembre presentará el nombre del Procurador General de la Nación.

El Órgano Judicial busca llenar la vacante por período vencido en la Sala Segunda de lo Penal; y uno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, uno en la Sala Segunda de lo Penal, que quedarán vacantes a partir del 31 de diciembre del 2019.

El presidente Cortizo Cohen tiene que llenar las vacantes de los tres magistrados principales, más sus respectivos suplentes; y dos suplentes actualmente vacantes en la Sala Penal Primera de lo Civil; y una vacante en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en total son seis suplentes.

Reiteró que busca abogados con “carácter, conocimiento” y que ha estado evaluando desde hace dos semanas cuando le enviaron el listado de 18 entrevistados. Todavía“tienen que presentarme un informe mañana o el jueves con los que hacen falta”.

Mientras que “el viernes debo estar entrevistando personalmente, estoy seguro que será una entrevista bien corta, a candidatos o candidatas, la primera pregunta que les voy a hacer es si ellos antes han conversado conmigo”, dijo el presidente.

Cortizo Cohen afirmó que “es un compromiso, personalmente me siento tranquilo, reiteró, me siento tranquilo y voy a pasar el domingo, con mi familia, pensando en esa decisión…Créanme que me siento tranquilo con conciencia”.

El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo del 2 de septiembre del 2019, creó la Comisión Especial de Evaluación a los magistrados aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes.

Esta Comisión Especial de Evaluación está integrada por los decanos de las facultades de derecho, Colegio de Abogados, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Órgano Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Defensor del Pueblo; y presidida por el Procurador de la Administración.

El documento presentado por esta comisión, incluía el listado de 123 juristas aspirantes.