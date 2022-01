El 90% de los hospitalizados en el Hospital Santo Tomás no cuenta con el esquema completo de vacunación Araúz resaltó que la principal complicación se está registrando en pacientes con comorbilidades, en aquellos no vacunados o que no cuentan con un esquema completo.

