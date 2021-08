El Gobierno está caminando en la dirección contraria, Morales

Para el economista y político, Richard Morales, el Gobierno está caminando en la dirección contraria. Así lo manifestó luego de escuchar al Contralor hablar de vender las acciones del Estado con relación al contrato de Panamá Ports.



A juicio de Morales, si el Estado tiene acciones dentro de la empresa, lo ideal es que se debería estar moviendo un mayor control y beneficios para el Estado y por ende para la nación.



“Pareciera que el Gobierno está caminando en la dirección contraria a la que requiere el país, y Alaska demostrado a nivel internacional. Tendrá algún nivel de éxito, es decir, que la nación mantenga el control de su activo estratégico, de la forma que lo tiene el Canal de Panamá por ejemplo”, destacó.



Sobre la situación económica del país, Morales expresó que el principal problema con la recuperación es que he avanzado prácticamente en piloto automático, no hay un plan al respecto a cómo puede recuperarse el país. “El Gobierno básicamente ha utilizado el presupuesto para mantener la plantilla para mantener las inversiones que ya estaban planificados, previo a la pandemia y no la redirigido hacia aquellos sectores que pueden generar un mayor crecimiento”, cuestionó Morales.



El también político sostuvo que no se ha visto a un Estado que haya respondido readecuándose a la pandemia y a lo que estamos viviendo ahora mismo. “Eso implica no sólo las medidas sanitarias, sino las medidas económicas que permitan que los sectores del país que pueden generar más empleo”, señaló.



Morales opinó que el Gobierno ha apostado simplemente a esperar que la economía se recupere sola. “Apostarle a la mano invisible del mercado por así decirlo, de por sí sería ingenuo, pero hacerlo en un contexto de pandemia y crisis mundial, es irresponsable”, detalló.



Se refirió a la ausencia de un plan que responda a la crisis que está viviendo el país y más allá de eso a la crisis que estaba viviendo el país, incluso antes de la pandemia, porque a su parecer, no hay que olvidar que la economía estaba estancada.



“Hay que reorientar el país, desde luego que vamos a poder apostarle a nuevos sectores, apostarle al conocimiento, a la tecnología, producir con valores”, comentó Morales.



En el caso de Panamá su principal activo estratégico es la posición geográfica y el aprovechamiento de esa posición geográfica viene principalmente por el transporte y ahí renegociar con el puerto, explicó.



“El país pudiera establecer una política portuaria en general que sea más beneficiosa para Panamá que le permita al estado una participación activa dentro de El manejo y la gestión de puertos”, concluyó Morales.