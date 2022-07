El no cobro de impuesto al combustible sí generaría un ahorro inmediato, aclara Luis Cigarruista

Mientras diversos gremios educativos, sindicales y populares del país se mantienen ejerciendo medidas de presión mediante cierres y manifestaciones a nivel nacional exigiendo el congelamiento de los precios del combustible, economistas y figuras de otros sectores han advertido sobre el peligro de esta disposición.El abogado, financista y activista político, Luis Cigarruista, explicó esta mañana la diferencia sobre este congelamiento vs. la eliminación del impuesto final del los precios del combustible. Aclaró que cuando hablamos del control del precios en el tema de la gasolina, esto es un subsidio pagado por todos los panameños."Cuando en Panamá nosotros marcamos un precio fijo, alguien tiene que pagar esa diferencia del valor real, ya sea $3.25 o $3.50; es decir, si está en $4.00 y se amarra en $3.25, ¿esos $0.75 de dónde salen? Eso sale de todos los contribuyentes; es decir, de la acumulación de los impuestos que han sido recaudados por parte del Estado y que es pagado por todos", agregó.Cigarruista manifestó que "hay diferentes formas de hacerlo, la primera es con deudas, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos meses. Otro punto es buscar mayor eficiencia fiscal, tratando de generar un ahorro fiscal de gastos que son innecesarios o inútiles para tratar de crear una renta sustitutiva. Lo último, una emisión de moneda, pero que no se puede hacer".Sobre los beneficios de establecer el no cobro de este impuesto, señaló que sí generaría un ahorro inmediato cuando las personas vayan a "tanquear", aunque lo cierto es que esos ingresos ya no entran al Estado, pero se debe buscar una renta sustitutiva por ese impuesto mediante ahorro.