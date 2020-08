El problema con Costa Rica no es comercial, es sanitario

El viceministro de Comercio Exterior Juan Carlos Sosa, señaló en Radio Panamá, que exhorta a empresas como Dos Pinos, a comprar más productos nacionales y reducir las importaciones.

Sosa recalcó que el conflicto con Costa Rica no es comercial, si no sanitario, ya que las plantas productoras del país vecino no se revisan desde el 2014. "Se venció el plazo de la extensión y ellos no han completado el trámite para renovarlo".

El viceministro agregó que es falso que haya desabastecimiento de leche deslactosada en el país, ya que la producción nacional logra suplir las necesidad y la importación de otros países continúa habilitada.

Sobre la importación de queso mozzarella, Sosa afirmó que se le ha impuesto el arancel indicado y que se trabaja para incentivar a comprar el producto nacional.