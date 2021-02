El SENNIAF está manejando con poca seriedad el tema de los albergues

Celia Douglas

Según la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia no tenían conocimiento del informe de la Comisión de la Familia sobre supuestos abusos en los albergues, a pesar que varios ex funcionarios fueron entrevistados en la Asamblea Nacional



Para la diputada suplente Walkiria Chandler se trata de una situación irresponsable porque en todo momento se les informó sobre las investigaciones, porque es hora que las autoridades rindan cuentas



La Asociación de Enfermeras de Panamá (ANEP) pide que menores estén bajo el cuidado de personal idóneo multidisciplinario. A su vez, exigen un castigo ejemplar para los responsables de estos actos, y que las investigaciones se hagan con mayor celeridad.



Por su parte el Monseñor Jose Domingo Ulloa dijo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, porque la niñez es un problema de todos.



Por el momento, ocho albergues a nivel nacional han sido cerrados entre el 2019 y 2020 por irregularidades, pero no se menciona si existen culpables sobre dichos hechos.

Detalles del informe con Josué Villao