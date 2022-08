Elvia Lau sobre rebaja de medicinas: 'Nunca el Gobierno iba a permitir que las farmacéuticas solas afrontaran esto'

Desde hace unos días, la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias anunció el cierre de casi 450 farmacias a nivel nacional para este lunes, ante la falta de negociación sobre el Decreto Ejecutivo N°17 que disminuye el precio en un 30% de 170 medicamentos.

Según han explicado los dueños de pequeñas farmacias, son más de 4,000 los trabajadores que estarán afectados, por lo que han pedido al Ejecutivo prorrogar un mes el decreto para salir del inventario que aún tienen y para que todas las medidas queden por escrito.

Ante estos comentarios, la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, aclaró que no es cierto que a las farmacias les corresponda asumir el 30% del descuento de los medicamentos, preocupación de los propietarios de las farmacias pequeñas.

Explicó que ese porcentaje se divide entre el fabricante, el distribuidor y la farmacia, lo que representa un 10% para cada uno; sin embargo, los propietarios de pequeñas farmacias dijeron que en el decreto no dice nada al respecto, que en la mesa los distribuidores no se comprometieron a nada, y no hay ningún documento que sostenga ese supuesto acuerdo.

En tanto, la directora Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), Elvia Lau, explicó que en este decreto se habla de acuerdos comerciales que tienen las empresas y se hizo de forma amplia.

"La corrida viene desde arriba con 30-30-30, o sea que si el medicamento cuesta $10.00 el fabricante le quita su 30 queda en 7, 7 se lo pasa al distribuidor, y el distribuidor se lo va a pasar con un 30 a la farmacia y luego la farmacia al paciente, esto es a lo largo de la cadena. El Gobierno nunca iba a permitir que ellos solos (las farmacéuticas) afrontaran esto, esto es una cuestión que es entre ellos", señaló Lau.

Agregó que al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le corresponderá tipificar la parte donde se indicará que es del laboratorio al distribuidor y distribuidor a la farmacia para que se le otorgue ese porcentaje del 30%.