Emilia Martínez: ‘Hay desabastecimiento de medicamentos porque hay mal manejo del presupuesto’

Este lunes continuará las reuniones de la mesa técnica para tratar el costo y desabastecimiento de los medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) y que está presidida por el vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

Emilia Martínez, de la Asociación Nacional de Personas con Esclerosis Múltiple y quien forma parte de esta comisión de trabajo, aseveró que el desabastecimiento se debe a que hay mal manejo del presupuesto de la entidad (de la CSS).

“Realmente no se sabe cuánto tengo que comprar y a quiénes le tengo que comprar porque no recogen data, porque tienen sistemas en la institución que no se entienden entre ellos”, precisó.

Martínez indicó que son 38 pasos para la adquisición de medicamentos, y el “periodo de tiempo que pasa desde que surge la necesidad hasta que el medicamento se tiene para despacho, es un periodo de tiempo de dos años”.