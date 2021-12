En lo que va del año 118 menores no acompañados o separados han sido detectados en los grupos de migrantes en el país

Entre enero y octubre de este año se adentraron en la peligrosa selva de Darién, entre Colombia y Panamá, 121,737 migrantes, de los cuales 26,650 eran menores de edad.

En ese contexto, estadísticas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), precisan que en lo que va de este año 118 niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados han sido detectados en los grupos de migrantes que ingresan al país.

De ese total, 82 ya fueron entregados a sus familiares, muchos de los cuales se habían quedado rezagados en el trayecto.

El resto de los infantes, es decir, unos 36, perdió a sus familiares durante el viaje y otros simplemente venían solos, por lo que las autoridades realizan investigaciones al respecto.

Graciela Mauad, directora de la Senniaf, expresó al diario La Prensa, que actúan como garantes de los derechos de los niños, y ante el aumento del flujo migratorio han fortalecido el equipo de la regional de Darién con trabajadores sociales, psicólogos y abogados.

Datos del Servicio Nacional de Migración precisan que durante 2019 hicieron la travesía 3,900 menores de edad, que en 2020 fueron 1,621 y hasta octubre de 2021 la habían realizado 26,650. Incluso, organizaciones como la Unicef, señalan que el 50% de esta población tiene menos de cinco años.

En el caso de los menores de edad separados o no acompañados, la Senniaf dicta una medida de protección, para garantizar su vida y sus derechos. También solicitan apoyo a las embajadas y consulados, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Todo lo anterior, con el objetivo de que puedan referirles a algún familiar en su país de origen y, si es posible, realizar la restitución con su familia, es decir, entregárselo.

No obstante, si la entidad no da con algún familiar del menor de edad, solicitan ante el Órgano Judicial, en particular al Juzgado de Niñez y Adolescencia, la autorización para que el niño, niña o adolescente pueda optar a otra alternativa de acogida, preferiblemente de tipo familiar (familias acogentes) y, como última opción, una alternativa institucional.