Enfermedades crónicas no transmisibles son fuente actual del mayor porcentaje de muertes en el mundo

El 27 de julio de 2020 se fundó el Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá, por el cual, por primera vez se reconoce la obligación de solucionar la crisis de obesidad, a través de la articulación de un movimiento social para promover el consumo de alimentos saludables por medio de productos frescos, altos en nutrientes, sin plaguicidas, y que conlleven procesos sostenibles que favorezcan el desarrollo familiar, rural y ambiental.

Bethy Cruzado, coordinadora de dicho movimiento, indicó que las enfermedades crónicas no transmisibles no es un mal que no solo acecha a Panamá, sino a nivel mundial.

Expresó que en 2016 cuando no había Covid-19, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 78% de lo que es la región centroamericana, las principales muertes son a causa de la obesidad, cáncer, diabetes, muchas veces producto de una alimentación poco saludable y deficiente actividad física.

Afirmó que la mayoría de los panameños consume más productos ultra procesados que no son sanos.

Con este movimiento, Cruzado aseveró que buscan promover una alimentación fresca, inocua y nutritiva de productores nacionales, para disminuir la pandemia que nos amenaza hace años como son estas enfermedades crónicas no transmisibles.