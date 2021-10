Enfermeras marcharon hacia la Presidencia para exigir pagos de turnos y vigencias expiradas, Cortizo las recibió

Un sinnúmero de enfermeras (os) de diversos puntos del país, que forman parte de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), marcharon este miércoles hacia la Presidencia de la República, para pedir a las autoridades de salud el cumplimiento de los acuerdos, adendas y el Decreto Ley 178 de 2019 relativos a deudas acumuladas por turnos extras, cambios de categoría, el pago de la especialidad, entre otros.

Según Ana Reyes, presidenta de la ANEP, indicó que el motivo de la marcha es debido a que las autoridades correspondientes no han cumplido con los acuerdos pactados, en donde aproximadamente más de 7 mil enfermeras se están viendo afectadas.

“Con pandemia y sin pandemia estamos al lado del paciente. La salud de la población está siempre cubierta, a pesar de la deuda desde el 2015”, destacó el gremio durante la marcha pacífica.

Reyes declaró: “A nosotros si nos dicen que somos muchas, pero yo quiero saber la planilla de los demás... ¿no son muchos? Pero a nosotras nos dicen sigan, si ustedes siempre lo han hecho así, trabajando por tiempo. Esa es una de las puntas de lanza en las que no hemos tenido ningún avance. No se nos da valor, para qué tantas medallas, sino nos respetan... eso no paga deudas, solamente le pedimos lo justo de acuerdo a la ley y que la cumplan".

A su llegada al Palacio de Las Garzas, parte de los miembros de dicha asociación fueron recibidos por el presidente Laurentino Cortizo, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, la ministra consejera, Eyra Ruíz e ingresaron a un salón de la Presidencia, junto con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para abordar sus solicitudes.

Cortizo manifestó en su cuenta de Twitter que escuchará a las enfermeras y atenderá las solicitudes para lograr un consenso. “Tenemos mucho que agradecer a nuestros ‘Ángeles de Blanco’”, escribió en la red social.