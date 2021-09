Enfermeras piden a las autoridades de salud cumplir con acuerdos pactados, de no ser así, se irán a paro

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), reclaman a las autoridades de salud el cumplimiento de los acuerdos pactados desde abril sobre el pago extraordinario que se les adeuda.



Ana Reyes de Serrano, presidenta de la junta directiva de este gremio, dejó claro que se han cumplido algunos acuerdos luego de la firma con las autoridades que puso fin al paro de labores que realizaron por 48 horas en el citado mes del año en curso.



Denunció que dentro de los temas negociados quedó establecido que se iba a hacer un análisis del presupuesto y no ha sido así.

Reyes reveló que hay una situación lamentable con las enfermeras/os en Chiriquí, en el Hospital José Domingo de Obaldía, quienes también reclaman la falta de pago.



De no tener respuestas el gremio no descarta medidas de presión, “pero es la única manera en que las autoridades al parecer entienden que no se puede jugar con la salud de las enfermeras y de los pacientes que atienden, que debido al exceso de trabajo y la falta de ese pago de horas extras ha desencadenado accidentes y hasta muerte de las compañeras por el cansancio del trabajo excesivo, y eso sin contar con la cantidad de enfermeras que desean trabajar y no son nombradas.