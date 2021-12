Epopeya panameña es galardonada en México

En el año 2011 la obra "Heróicas al Indómito Urracá", escrita por el autor panameño Samid Sandoval, fue galardonada en Sonora, México y dictaminada por la Academia del Instituto Tecnológico de Monterrey con la máxima "Primera Epopeya de América" escrita por un habitante de este continente.



Sandoval explicó que han transcurridos 10 años de la condecoración de esta obra, y ahora regresa a la Ciudad de México, donde El Colegiado de Escritores y Las Artes, en medio de una pandemia, le ha comunicado que pasada una década, "Heróicas al Indómito Urracá", sigue siendo la única Epopeya de América nacida en Panamá para el mundo.



“Por segunda vez, este país de más de 130 millones de habitantes, que cuenta con prestigiosos Escritores y Editoriales, reconoce el arduo trabajo literario e histórico que he aportado al desarrollo de nuestros países, me hace sentir altamente agradecido por tan dignificante episodio que no es mío, sino de todo un pueblo panameño que lleva en sus venas la sangre del indomable y valiente cacique Urracá que luchó incansablemente contra el yugo español”, sostuvo el escritor y político Veraguense.



El también alcalde de Santiago de Veraguas, agradeció a México, a Dios, a su familia y a su pueblo por este gran reconocimiento, señalando que los poetas viven de sueños e ideales difíciles de alcanzar, “gracias por el cariño tan especial de personas mágicas que valoran mis poemas y escritos y que, cotidianamente me invitan a seguir cultivando esta imperecedera jornada” acotó.



Durante esta visita de reconocimiento, Sandoval entregó a México su última obra “Doscientas Inspiraciones Bajo un Sol en Cuarentena” para la Biblioteca de Bellas Artes y algunos ejemplares al Colegiado de Escritores y de las Artes para que sean de apropiado uso para nuevos literatos mexicanos.



El alcalde Samid Sandoval manifestó que fue un gran regalo navideño recibir este reconocimiento por la familia literaria de México, al tiempo que hizo un llamado a Santiago de Veraguas y a todo Panamá, a seguir cuidándose y cuidando sus familias frente al aumento de los casos de Covid, destacando que “la mejor defensa contra la pandemia está en nuestras manos”.