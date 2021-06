Equipo de salud pública dice estar preocupado por el día del padre

Celia Douglas

Ante la celebración del día del padre este domingo, el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre ha señalado que el equipo de salud pública está preocupado por la fiesta, por el exceso de las actividades sociales.



Añadió, que se registran aumento de casos en algunos distritos como Atalaya y Aguadulce que a partir del lunes empiezan a regir nuevas medidas de restricción.



A su vez, señaló que el promedio de positividad del covid-19 sigue en aumento, por eso no se descarta que estemos en una tercera ola de casos positivos, pero la idea es que no tenga mucho impacto como las anteriores.



Se ha habilitado el centro de vacunación ubicado en el centro comercial Albrook Mall, en el pasillo de la Orca para la aplicación de la vacuna AstraZeneca para aquellos que llenaron el formulario o sin previa cita, tendrá un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Detalles del informe con Josué Villao