Erasmo Cerrud sobre Convención Colectiva Capac-Suntracs: 'Estamos negociando salarios, no estamos negociando limosnas'

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) intenta preparar a todos sus agremiados para lo que sería la inminente huelga de los trabajadores de esta industria, luego de que en la negociación de la Convención Colectiva Capac-Suntracs para el periodo 2022-2025 entró en el periodo más complejo ante las peticiones de aumento de salarios, sin que se llegara a algún acuerdo.

El pasado 8 de marzo concluyó el período de conciliación de la convención con la intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), y finalizado el período de mediación, el sindicato comunicó que, dentro de los 20 siguientes días a esta fecha, convocaría a una huelga general indefinida, debido a la falta de acuerdos en materia salarial.

El secretario de Defensa y Trabajo del Suntracs y jefe negociador de este convenio, Erasmo Cerrud, expresó que se encuentran en estos momentos en las cláusulas salariales, en las que se ha logrado avanzar por la vía directa unas 149 cláusulas, quedando específicamente la cláusula de salario en la etapa de la vía administrativa.

"La Capac está plamteando solamente como incremento al salario un centavo este año y dos centavos para los siguientes tres años restantes de una convención colectiva negociada para cuatro años", detalló.

Cerrud afirmó que frente a una situación de un incremento de un centavo, sin duda es una situación que el sindicato no acepta. "Estamos negociando salarios, no estamos negociando limosnas y frente a lo que es la actividad de la industria de la construcción para trabajadores y su familia hacerle frente, eso no puede ser tomado como un incremento", remarcó.

Cabe señalar que el miércoles 9 de marzo, Eduardo Rodríguez, director general de la Capac, circuló una nota a todos los agremiados del organismo para dar una serie de recomendaciones ante la declaratoria de huelga, lo que implica la paralización de las actividades productivas en todos los establecimientos afectados.

Recordó que la declaratoria de huelga produce la suspensión de los efectos de los contratos de los trabajadores que la declaren o se adhieran a ella.

Por otro lado, el empleador tiene prohibido celebrar nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo que –a juicio del Mitradel– sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a las maquinarias y elementos básicos, siempre que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario para esos fines.