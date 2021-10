Es recomendable hacerse el autoexamen de mamas después que pasa la menstruación

Un autoexamen de mamas es un chequeo que una mujer se realiza en casa para buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Muchas mujeres sienten que hacer esto es importante para su salud.

De acuerdo con la ginecóloga, Carmen Troya, es vital que las mujeres sepan que este autoexamen debe realizarse después de pasar la menstruación.

“Este es el diagnóstico preventivo más importante porque las mujeres deben conocer sus pechos y su estructura mamaria, al igual los hombres porque a ellos también le da cáncer de mama”, explicó.

Agregó que si la persona conoce sus mamas y un día nota algo diferente, se puede acudir de inmediato con su médico.

Reveló que cuando la mujer está en la fase premenstrual y durante la menstruación, las mamas se llenan de agua y duelen, pueden aparecer muchos bultitos, masas o nódulos que realmente no son masas sino conductos llenos de líquidos y eso desaparece luego de una semana de haberse ido la regla.

En cuanto a la mamografía, dijo que para una fémina que no tenga ningún factor de riesgo la mamografía comienza a los 40 años.

La doctora desmintió ese mito de que se recibe una alta dosis de radicación al momento de este examen. “La cantidad de radiación es mínima, no produce casi efecto de radiación sobre la mama, ese concepto de que me voy a irradiar mucho es falso. La mamografía no es que duela, sino que las mamas son sensibles”, recalcó.