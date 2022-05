Escuelas solo pueden ser cerradas por el Minsa y el Meduca, asegura ministra de Educación

Luego de que las directivas de varios planteles educativos del país decidieron cerrar las puertas de estos centros escolares, debido al aumento de casos de la covid-19, la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos aclaró que el cierre de escuelas solamente es una decisión que compete al Ministerio de Salud (Minsa) en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca).

Gorday de Villalobos se refirió al cierre de 2 planteles educativos uno en la provincia de Herrera y el otro en Panamá quiénes tomaron esta decisión de suspender clases presenciales debido a los contagios por la covid-19 la ministra señaló qué es importante estar claros que las decisiones de cierre de colegios las emite el Ministerio de salud en conjunto con el meduca y a pesar de los aumentos de casos en los centros educativos manifestó que las escuelas deben permanecer abiertas.

El hecho de que cinco grupos de una escuela de 30 o 4 de una escuela de 20 hayan podido tener tres o cuatro estudiantes contagiados qué es la información que tenemos no implica que se cierre la escuela sostuvo la ministra al asegurar que se hablaría de un clúster cuando un centro educativo tiene contagios en todos los salones, pero en estos casos no se ha registrado de esta forma y también podría registrarse cuando existe un 70% de personas contagiadas y esto no ha ocurrido aún.

La última información suministrada por el Ministerio de Educación expresa que cerca de 1,243 casos acumulados son lo que se reportan en centros educativos.

En este informe se detalló que el 40% de estos casos corresponden a estudiantes docentes y administrativos y que el foco principal de contagio se encuentra en los estudiantes adolescentes y los grupos de educación media.