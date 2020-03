Leonardo Grinspan

El economista Felipe Argote señaló en Radio Panamá que el gobierno debe actuar con mayor rapidez respecto a las medidas que se tomen en torno a la crisis por el Coronavirus.

Argote recalcó que al Panamá no tener banca central, hay acciones que como reducir la tasa de interés a cero que no pueden regularse, pero que pensar que la mano invisible es la que resolverá problema del mercado, no es cierto, resaltó.