A través de su cuenta en la red social Twitter @WHAAsstSecty, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, advirtió de la utilización por parte de ciertos individuos del Parlamento Centroamericano, como escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos.

Kozak recalcó que hacer esto dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región.

Individuals within @PARLACEN would like to give indicted criminals membership as a shield to block their extradition to the United States.



Doing so would damage the rule of law and promote impunity in the region.



We are #UnitedAgainstCorruption.