Estamentos de seguridad reforzarán protección de ciudadanos y sitios públicos durante próximas festividades

Celia Douglas

El ministro de Seguridad Publica, Rolando Mirones, indicó que los estamentos se preparan con su personal para reforzar las acciones en las calles con motivo de las festividades de fin de año.

Mirones recordó que no habrá vacaciones para el personal de los estamentos de seguridad por ser una época donde además se registra un mayor movimiento comercial. El trabajo señalo que será conjunto entre todas las instituciones.

El ministro Rolando Mirones recordó que los ciudadanos también deben poner de su parte al ser precavidos ante las propuestas que se les presentan, cuidar su dinero y no compartir información ni hacer transacciones con personas desconocidas.

Las autoridades de seguridad indican que es importante no mostrar dinero en público y no adquirir artículos de dudosa procedencia ni acceder a negocios con extraños en los que se deba entregar dinero. Además, se recomienda no dejar artículos de valor en el auto y verificar que quede bien cerrado. Si necesita ir al cajero automático, elija aquellos que se encuentren en sitios con buena iluminación.

Detalles del informe con Sergio Rivera