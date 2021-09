Estamos cansados de los 'new rich' que quieren ser diputados para hacerse millonarios/ Juan Diego Vásquez Por ser diputados quieren tener 6 hijos, todos en escuela privada, tener 2 casas y 1 de playa, carro con chófer para cada hijo y comer en los mejores restaurantes; por qué? Eso no es necesario. Estamos cansados de los "new rich"

