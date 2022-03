Este lunes 7 de marzo, continuará la estrategia 'Vacunación en Tu Barrio'

Con miras ampliar el número de personas vacunadas contra la Covid-19, la estrategia denominada “Vacúnate en Tu Barrio”, continuará este lunes 7 de marzo, en el corregimiento de El Chorrillo, mientras que este sábado el equipo de enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa) se tomaron áreas como la Avenida Central y el sector comercial de Calidonia aprovechando la afluencia de personas producto de las compras escolares, donde se aplicaron dosis a la población meta a vacunar a partir de los 5 años.

Este domingo habrá jornada de vacunación en San Miguelito, en Los Andes Mall (7 am a 3 pm) y en Metromall (9 am a 5 pm), mientras que en Veraguas, se desarrollará en el centro de salud de Santiago de 8 am a 1 de la tarde.

Un reporte preliminar en San Miguelito apunta que en este distrito se aplicaron este sábado, hasta las 2 de la tarde 1,260 dosis pediátricas y 1,224 de adultos.