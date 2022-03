Este lunes presentarán memorial ante el Concejo Municipal de Panamá para convocar un cabildo abierto

Luis Pinedo, dirigente del Movimiento Consulta Ciudadana, indicó que en la mañana de este lunes presentarán un memorial ante el Concejo Municipal de Panamá para que se pueda convocar un cabildo abierto en el municipio capitalino.

"El llamado al cabildo abierto es precisamente porque no están cumpliendo con la consulta ciudadana, los ciudadanos deciden las obras de su comunidad", manifestó en Telemetro Reporta.

De acuerdo con Pinedo, debían recogerse mil firmas para poder llegar a esta instancia y a la fecha han sobrepasado las mismas.

"No tienen opción, la ley es clara tienen que recibir el memorial y darle curso al cabildo abierto", acotó.

Pinedo indicó que un cabildo abierto es una reunión pública que debe tener la participación del alcalde de Panamá y de los 26 representantes de los corregimientos para que se puedan atender los temas propuestos.

El dirigente manifestó que al presentar el memorial ellos sugieren temáticas, pero debe existir una instancia en la que permitan que la ciudadanía también presente sus proyectos y puedan participar.

Sin embargo, destacó que los proyectos en ejecución no pueden ser discutidos, esto lo hizo refiriéndose a la posible construcción del nuevo Mercado de Mariscos.

"El Mercado de Mariscos entra en una imposición de una consulta ciudadana que tiene 23 personas para un proyecto que cuesta más de 50 millones de dólares", enfatizó.

A pesar de eso, dijo que otro de los temas que pueden ser abordados es la necesidad de que se implementen otros mercados periféricos.

Pinedo, de forma general comunicó que para la realización de obras es necesario que se respete la consulta ciudadana.

"No puedes imponer proyectos en función de tus necesidades faraónicas...si tu no has conversado con los ciudadanos", concluyó.