Este martes 02 de noviembre se activan los operativos de inversión de carriles

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informa que por la seguridad vial, movilidad y en concordancia con las horas que se prevén desplazamientos masivos de vehículos por motivos de fiestas patrias, se activan los operativos de inversión de carriles a partir de este martes 02 de noviembre.

Martes 2 de noviembre



Desde la Av. de los Mártires hasta Arraiján cabecera, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Desde La Espiga de la Chorrera hasta Capira, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



Miércoles 3 de noviembre



Desde La Espiga de La Chorrera hasta Loma Campana, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



Domingo 7 de noviembre



Desde San José en San Carlos hasta Sajalices, desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Desde La entrada de Campana hasta La Espiga de La Chorrera, desde las10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.