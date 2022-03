Estudio revela que la recuperación de la pérdida del aprendizaje en A. Latina tomará de 8 a 10 años

La representante residente y directora nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Panamá, Melissa Wong Sagel, habló este lunes en Radio Panamá sobre el retorno presencial a clases de los estudiantes de premedia y media.

Resaltó que un estudio que publicó la OEI en 2020 señaló que la pérdida de aprendizaje nos va a tomar de 8 a 10 años en América Latina recuperar los niveles que teníamos previo a la pandemia, por lo que recomendó tener paciencia.

“Seamos realistas, estábamos muy cómodos desde la casa, a pesar de que no había un aprendizaje real y que se ha probado que las clases virtuales no eran tan clases virtuales, era una forma de no despegarnos del conocimiento de la parte de la académica, pero no todos nuestros chicos han podido llegar a esos aprendizajes. Creo que lo más importante era volver a clases”, sostuvo.

Manifestó que los equipos socio-pedagógicos del Ministerio de Educación (Meduca) han ido trabajando en algunos protocolos para identificar a aquellos que necesitan un poco más ese contacto, respecto al aprendizaje.