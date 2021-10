Expectativa ante revelación de los #PandoraPapers, otra versión de los #PanamaPapers

¿Quiénes y cuáles serán las empresas reveladas esta vez? Se siembra una nueva expectativa en Panamá, tras la amenaza de nuevas revelaciones periodísticas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (“ICIJ” por sus siglas en inglés) denominada Pandora Papers, sobre el centro financiero de la pequeña nación centroamericana, ya golpeada por los Panama Papers, una investigación anterior.

ICIJ reveló que el Gobierno de Panamá, mediante la firma de Abogados BENESCH, FRIEDLANDER, COPLAN & ARONOFF LLP, envió al consorcio una nota en la que se fija su posición frente a la anunciada publicación para este domingo 3 de octubre.

“En su contenido queda muy claro el profundo respeto de las autoridades panameñas por la libertad de expresión a la que tienen pleno derecho los periodistas del mundo; pero advierten que se luchará sin descanso por evitar que el nombre de la República de Panamá se vea nuevamente afectado por el uso de una marca difamatoria y despectiva como lo fue ‘Panama Papers’”, indica el documento de la ICIJ.

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló la carta enviada por la firma de abogados con fecha del 16 de septiembre de 2021, la cual indica:

Me estoy comunicando en nombre del Gobierno de Panamá ("Gobierno de Panamá") con respecto a una aparente investigación que está llevando a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (“ICIJ” por sus siglas en inglés) que involucran a bufetes de abogados con oficina en Panamá. Según nuestro conocimiento, el ICIJ aún no se ha puesto en contacto con nadie afiliado al gobierno actual con respecto a esta investigación. Sin embargo, el Gobierno de Panamá se ha enterado del acercamiento del ICIJ a otros. El propósito de esta comunicación es iniciar un diálogo con el ICIJ sobre la investigación y cualquier publicación posterior, así como para proporcionar hechos críticos con respecto a lo esfuerzos del Gobierno de Panamá en los últimos años.

Entendemos que ustedes, en colaboración con otros medios de comunicación, están trabajando en una investigación sobre finanzas extraterritoriales con la intención de publicar los resultados en una serie de países. Antes de continuar, debe tener en cuenta que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio (es decir, los "Papeles de Panamá") que causó un gran daño a Panamá.

El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación. En primer lugar, esta comunicación no debe interpretarse ni entenderse como intentar evitar que el ICIJ investigue y publique artículos sobre temas importantes del día. El Gobierno de Panamá respeta el papel desempeñado por los periodistas y la libertad de expresión, en general, y el trabajo realizado por el ICIJ, en particular.

El Gobierno de Panamá además reconoce el valor del trabajo del ICIJ para el periodismo de investigación a escala mundial. Con esta comunicación, el Gobierno de Panamá espera impulsar un diálogo que asegure que el ICIJ tiene la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo.

Dicho esto, es importante señalar el impacto significativo y negativo que el ICIJ provocó calificando su informe anterior como los "Papeles de Panamá". El tema de esa serie de artículos fue un presunto escándalo relacionado con el bufete de abogados Mossak Fonseca, que tuvo muy poco que ver.

Reacciones

Sobre este tema de Panamá en lista de paraísos fiscales, el abogado Octavio Amat indicó que Panamá es un país sumamente pequeño, y como pequeño en ese tipo de industrias de servicios corporativos que aluden las comunicaciones de “Panamá Papers”, “lo existe en relación con los enormes volúmenes de millones de dólares que manejan otros emporios bancarios internacionales, entre ellos, Mónaco Islas del Hombre en Reino Unido, y otros, es prácticamente insignificante”.

Mencionó que lo que se quiere es acabar con esos centros más favorables de impuestos para los contribuyentes, para beneficiar a los grandes estados de desarrollo.

Por otra parte, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, indicó en su cuenta de Twitter que, “en una ocasión Francia quería meter a Panamá en lista negra. Fui y les dije que no más barcos con desechos nucleares tóxicos de Europa pasarían por el canal que ellos tenían otras opciones. Al día siguiente no nos metieron en la lista. Esto se llama retorsión y Pty debe hacerlo”.

Vea el hilo sobre los Pandora Papers, próximo a revelar secretos del centro bancario y financiero de Panamá y empresas consideradas 'Off Shore'.