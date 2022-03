Expertos penalistas debaten sobre Extinción de Dominio en foro internacional

Con el objetivo de recibir opiniones de expertos penalistas a nivel nacional y de expositores internacionales (El Salvador y Colombia), sobre la importancia del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, esta mañana se realizó un Foro Internacional sobre este tema.

La presidente de la Subcomisión de Gobierno, la diputada Corina Cano, manifestó que en el foro se escucharían los puntos de vistas de los expertos y se acogerían recomendaciones y de ser necesario modificaciones respecto a la Extinción de Dominio.

Este proyecto de Ley busca en primera instancia establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia.

Cano dijo que los penalistas nacionales darán su perspectiva sobre este tema para lograr armonizar el proyecto de ley con lo que establece la Constitución Nacional.

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino, quien también participó de este Foro expresó que este proyecto es de vital importancia para prevenir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el crimen organizado y el delito.

“Es un proyecto, yo diría no polémico y lo voy a decir en lenguaje panameño, que le pone los pelos de punta a más de cuatro...Dos beneficios resarcir esos grandes daños que ha hecho el crimen organizado a la parte social y el beneficio principal disminuir esos grupos organizados que están siendo de un impacto en la parte financiera y en la parte económica, porque Panamá no puede ser un país de narcos, no se va a permitir; Panamá no puede ser un país de narcos”, manifestó Pino.

Durante el foro el abogado y catedrático Gilberto Boutin destacó que el proyecto de Ley 625, que adopta esta legislación atenta contra la democracia.

Por su parte el catedrático Miguel Angtonio B ernal, manifetó que para poner en marcha este proyecto Panamá nesecita jueces probos ya que esto es lo que más escasea en el Órgano Judicial.