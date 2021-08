Explotación de la minería metálica es un negocio para la empresa, no para el país, Spadafora

Alida Spadafora, es una de las expertas ambiental, que más alza su voz cuando de defender al medio ambiente se trata, y es que el tema minero para ella representa un buen negocio para las empresas que se dedican a su explotación, pero no para el país.

“Es un buen negocio la minería metálica, eso es innegable, pero es para las empresas, no para el país. Si tenemos un tesoro hay que guardarlo”, sostuvo.



Agregó ese tesoro se va a convertir en la propia muerte del país, si nos adentramos en la explotación minera, no importa las regalías Panamá no va a ganar.



A su juicio ese tesoro hay que guardarlo allí, ya que no tienen las condiciones en estos momentos, por lo que solicitó una moratoria a la minería metálica, y desde hace varios años presentó una propuesta.



Los intereses que se generan detrás del negocio de minería a cielo abierto, tienen su rechazo por los grupos ambientalistas por los perjuicios que causan a los ecosistemas.

Con redacción de Víctor Santos.